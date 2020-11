PSL i Kukiz15, tworzące Koalicję Polską, mają wspólny klub w Sejmie KP-PSL-Kukiz15. Według "Gazety Wyborczej" posłowie PSL po czwartkowych głosowaniach mają dość współpracy z ludźmi Pawła Kukiza, którzy poparli PiS-owską uchwałę wspierającą weto w sprawie unijnego budżetu. "Chyba z Kukiz'15 powinniśmy ustalić, czy jesteśmy opozycją, czy wspieramy rząd, bo ludzie się z nas śmieją" - mówi "GW" jeden z prominentnych działaczy PSL, który jest zwolennikiem rozstania z Pawłem Kukizem.

Według informacji gazety kilku znanych działaczy PSL zwróciło się w czwartek po głosowaniach do prezesa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza o zakończenie współpracy z Pawłem Kukizem. Sawicki podkreślił w rozmowie z PAP, że "jeśli Pawłowi Kukizowi - jak widać - coraz bliżej do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i do radykałów z Solidarnej Polski, to on musi podjąć decyzję. W sprawach światopoglądowych nigdy nie będziemy ani swoich posłów, ani posłów koalicyjnych do niczego namawiali, natomiast, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, ale także kwestie unijne, to tu oczekujemy jakiejś spójności - oświadczył poseł PSL.

"a jasny dałem sygnał po Pawła głosowaniu, że musi podjąć decyzję, czy bliżej mu do polityka centralnego - Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy do polityka radykalnego - Zbigniewa Ziobry - podkreślił Sawicki. Jak dodał, wydaje nam się się, że Paweł Kukiz jest człowiekiem rozsądnym, dojrzałym, nie tylko artystą, ale politykiem i że on wie, co w tej sprawie zrobić". "Oczekujemy na jego jasną deklarację - zaznaczył poseł PSL.

Sejm przyjął w zeszły czwartek uchwałę autorstwa PiS, wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE. Uchwała m.in. wzywa do powrotu do rozmów i osiągnięcia porozumienia zgodnego z unijnymi traktatami oraz konkluzjami lipcowego posiedzenia Rady Europejskiej. Uchwałę poparło 231 posłów PiS i 5 posłów PSL-Kukiz15, wśród nich Paweł Kukiz. Politycy Kukiz'15 - z wyjątkiem Agnieszki Ścigaj - wraz z posłami klubu PiS nie poparli także kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kukiz: Nikogo nie zamierzam się trzymać siłą

Dziwię się, że prominentni działacze PSL wpadli w histerię. Nikogo nie zamierzam się trzymać siłą - powiedział z kolei poseł klubu KP-PSL-Kukiz'15 Paweł Kukiz w RMF FM odnosząc się do słów lidera ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza, że Kukiz'15 bliżej do radykałów z obozu Zjednoczonej Prawicy. Przecież znają od dawna moje poglądy. Bez względu na to, czy autorem uchwały o zawetowaniu powiązania budżetu z praworządnością, bez względu na to, czy byłby to PiS, czy pan Zandberg z panem Biedroniem, zagłosowałbym za tą uchwałą - powiedział Kukiz.

Lider PSL pytany w poniedziałek, czy nie obawia się, że posłowie Kukiz'15 odejdą z Koalicji Polskiej, by popierać rząd Zjednoczonej Prawicy, stwierdził, że to, iż bliżej dzisiaj Kukiz'15 do radykałów z obozu Zjednoczonej Prawicy niż do tego proeuropejskiego naszego nurtu, to szkoda. Nigdy w Koalicji nie ma nic na zawsze, nikogo nie będziemy trzymać na siłę - powiedział Kosiniak-Kamysz. Z informacji PAP wynika, że politycy PiS prowadzą rozmowy z częścią posłów Koalicji Polskiej (PSL-Kukiz15) na temat ich przejścia do klubu PiS. Decyzje w tej sprawie - jak zastrzegają politycy partii rządzącej, z którymi rozmawiała PAP - to raczej kwestia tygodni, a nie dni.

Kukiz pytany, czy jest za wpisaniem do konstytucji członkostwa w Unii Europejskiej - co postuluje PSL - powiedział, że odpowiedziałby nie, ale rozwinął to nie. Jestem za zmianą ustawy o referendum ogólnokrajowym, gdzie w drodze referendum ogólnokrajowego naród może się w każdej chwili wypowiedzieć na temat członkostwa bądź wystąpienia z jakiegokolwiek organizmu - dodał. Zaznaczył, że jest z pokolenia, która pamięta zapis o wiecznej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Oczywiście są to dwa różne tematy, natomiast jest to w jakiś sposób też naruszenie suwerenności - powiedział Kukiz.