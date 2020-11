Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił na briefingu przed posiedzeniem, że Senat ma się zająć m.in. kolejną "dużą ustawą covidową", czyli tzw. "tarczą 6".

Zaznaczył, że ustawa ma wspomóc przede wszystkim branżę hotelarską i gastronomiczną, bardzo dotkniętą przez restrykcje.

Wydaje się, że państwo senatorowie będą zgłaszali do tej ustawy dość dużo poprawek, ponieważ otrzymywaliśmy setki, tysiące maili od różnych branż, typu piloci wycieczek, sklepiki szkolne. Po to, by ich kody PKD również znalazły się w zakresie branż do wsparcia ze strony tarczy nr 6 - powiedział Grodzki.

Wyraził też zdziwienie, że nie została do tej pory opublikowana podpisana przez prezydenta ustawa, zakładająca wsparcie dla pracowników służby zdrowia, walczących z covidem. Senat, jak przyznał, ma się zająć nowelizacją tej ustawy.