Będziemy zachęcać do tego, by ludzie spędzili święta i ferie w domach, by nie przemieszczali się – dodaje. Podkreśla tez, że ograniczenia dotyczące branży narciarskiej mogą być wprowadzone solidarnie w całej UE.

Szef CAS wskazuje, że zdejmowanie obostrzeń będzie możliwe dopiero po jakimś czasie, gdy zaobserwujemy spadki zachorowań. Chodzi o to, by dać oddech służbie zdrowia. W innych krajach, np. w Niemczech

czy Austrii, mimo zmniejszania się liczby przypadków, nie ma luzowania obostrzeń, by nie stało się to, co w Czechach. Tam, po szybkiej rezygnacji z restrykcji podczas pierwszej fali, równie szybko przybyło nowych zakażeń.

Zapowiada tez, ze wkrótce poznamy plany rządu na dystrybucje szczepionki. – Zespół ma już konkretne rozwiązania – zapewnia.

