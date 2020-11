Podczas wtorkowej kontroli w Ministerstwie Zdrowia dotyczącej procedur tworzenia tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym posłowie Szczerba i Joński otrzymali pismo od ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, w którym ten zapewniał, że resort zdrowia nie brał udziału w przygotowywaniu tego szpitala, w tym w szacowaniu kosztów procedur medycznych. W czwartek posłowie byli na kolejnej kontroli w spółce PL2012plus, która jest operatorem stadionu PGE Narodowy. Dzisiaj możemy powiedzieć wprost, pismo ministra zdrowia poświadcza nieprawdę. Dotarliśmy w ramach kontroli poselskiej do dokumentu, którym jest zlecenie ministra zdrowia z 29 października br., wydane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, by agencja ta przygotowała propozycję modelu szacowania kosztów szpitala tymczasowego - powiedział Szczerba po zakończeniu kontroli.

Joński dodał, że model ten zakłada m.in że miesięczny koszt funkcjonowania szpitala na Stadionie Narodowym to 21 mln 583 zł, a miesięczne koszty zarządu szpitala to 624 tys. 416 zł; z kolei NFZ za utrzymywanie jednego dostępnego łóżka w szpitalu na Stadionie Narodowym płaci 820 zł, natomiast w zwykłym szpitalu 100 zł., utrzymanie jednego stanowiska respiratorowego kosztuje na Narodowym 3773 zł, a w zwykłym szpitalu 200 zł. To jest o tyle istotne, że na Narodowym jest 60 stanowisk respiratorowych, co oznacza że miesięcznie ponad 6 mln zł jest wyrzucane w błoto, ponieważ te stanowiska respiratorowe nie są w ogóle używane - powiedział Joński.

Posłowie zaznaczyli, że wciąż nie otrzymali informacji, kto dostał zlecenie na przebudowę stadionu na potrzeby tymczasowego szpitala. Prezes PL2012plus miał też poinformować ich, że nie otrzymał zgody rady nadzorczej na zmianę planu finansowego spółki, otrzymał jedynie zgodę nadzorującego spółkę ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, nadal nie ma jednak umowy, na podstawie której szpital ma działać. Formułujemy taką tezę, że ten szpital zarabia na dostępności - powiedział Szczerba. Skala obłożenia tego szpitala jest tak niewielka, że gros środków pochłaniają koszty zarządzania szpitalem oraz gotowość do użycia tych miejsc" - dodał.

W opinii Szczerby podpisana przez prezydenta nowelizacja tzw. ustawy covidowej, nie została dotąd opublikowana m.in. dlatego, że zawiera przepisy zobowiązujące wszystkie podmioty dokonujące zakupów w ramach walki z epidemia Covid-19 do publikowania wszystkich informacji, związanych z tymi zakupami. Podczas dzisiejszego spotkania prezes spółki PL2012plus potwierdził, że nie udzieli nam takich informacji, bo nie jest do tego zobowiązany prawem - zaznaczył poseł KO. A to, że minister zdrowia wprowadził w błąd parlamentarzystów jest absolutnie nie do przyjęcia - powiedział Joński. Żądamy od premiera Mateusza Morawieckiego wyjaśnień w tej sprawie - dodał.