Posłanki poinformowały na konferencji prasowej w Sejmie, że KO złoży poprawkę m.in. do rządowego projektu ustawy o zniesieniu zakazu handlu w niedzielę 6 grudnia.

Proponujemy, by rozszerzyć to zniesienie zakazu nie tylko na 6 grudnia, tylko na cały rok 2021 - powiedziała Kozłowska. Argumentowała, że to zasadne z uwagi na ogromny kryzys handlowy i zwolnienia pracowników. Wskazywała również, że polskie społeczeństwo "wypowiada się za zniesieniem, przynajmniej czasowym, tego zakazu". Zwróciła uwagę, że takie rozwiązanie spowoduje też, że ruch w centrach handlowych i sklepach będzie mniejszy, co przyczyni się do niższego ryzyka zakażenia koronawirusem.

Marczułajtis mówiła o innej propozycji KO, zakładającej rozłożenie w czasie ferii zimowych. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego ferie zimowe w całym kraju będą trwały w 2021 roku od 4 do 17 stycznia. Według posłanki KO, ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną, ferie powinny trwać dłużej - od 4 stycznia do 14 marca 2021 roku.

W naszej ocenie jest to bardzo ważne po to, by branża turystyczna przetrwała ten trudny czas, jakim będzie zima, bo branża turystyczna już latem i wiosną została bardzo mocno poturbowana przez obostrzenia i lockdown zapowiedziany przez rząd - tłumaczyła Marczułajtis.

Kozłowska zapowiedziała również poprawkę KO do ustawy covidowej, aby "osoby niezdolne do pracy, gdy są w okresie kwarantanny czy izolacji, by otrzymywały 100 proc. wymiaru zasiłku chorobowego i aby były te pieniądze wypłacane dla pracowników z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych".

W piątek posłowie będą głosować nad stanowiskami Senatu do nowelizacji ustawy covidowej, która przewiduje, że dodatki za pracę z pacjentem z COVID-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy, a nie wszystkim w nią zaangażowanym.