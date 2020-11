"Szanowni Państwo, oficjalne konto facebookowe Marek Kuchciński zostało shakowane. Sprawę zgłoszono do Ministerstwa Cyfryzacji" - napisał na Twitterze Marek Kuchciński. Co wkleili hakerzy? Nie wiadomo, bo na oficjalnym koncie byłego marszałka ostatni wpis jest z 28 października. Jednak jest to kolejny polityk, który w sobotę rano przyznaje, że stracił kontrolę nad swoim kontem na portalu społecznościowym.

Sam wpis Kuchcińskiego wywołał też falę żartów wśród użytkowników Twittera. Bo przypomniano politykowi, że PiS rozwiązał w październiku Ministerstwo Cyfryzacji, były marszałek mógłby więc mieć problem z uzyskaniem pomocy. Nic więc dziwnego, że polityk PiS po chwili skasował także wpis o ataku na swój profil.