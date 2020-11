To, co zrobił premier Morawiecki, nie publikując wyroku, zresztą na nasz wniosek, okazało się dobre - stwierdził w TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że jego ugrupowanie chce potwierdzić w tym tygodniu w Sejmie, żeby dalej nie publikował tego wyroku, zgłaszając stosowaną uchwałę.

Kosiniak-Kamysz ocenił następnie, że obecne protesty nie dotyczą już stricte decyzji Trybunału Konstytucyjnego, lecz hasła liberalizacji aborcji.

Wiele kobiet, również głosujących na nas, było na protestach w dużych miastach, w małych miejscowościach. To były setki miejscowości - przypomniał. Dodał, że była to forma sprzeciwu, by "nie odbierać prawa do wyboru".

Dodał, że nie poprze również projektu Andrzeja Dudy.

Nie poprę tego projektu. U nas jest wolność decydowania w sprawach światopoglądowych, ale z tego, co rozmawiałem, znakomita większość, jak nie prawie wszyscy [posłowie PSL - przyp. red.], nie poparliby tego projektu. To, co zrobił Andrzej Duda jest złe, nieprzemyślane. Widać, że nawet w swoim obozie [politycznym - red.] nie ma do tego poparcia - powiedział.