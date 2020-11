Polskiemu wojsku ufa 74,1 proc. badanych, przy czym 26,4 proc. "zdecydowanie", a "raczej" 47,6 proc. Brak zaufania wyraziło 11,5 proc. uczestników sondażu (8,4 proc. "raczej", a 3,1 proc. "zdecydowanie").

IBRiS zauważa, że względem poprzednich badań z 2016 r. i 2017 r. zaufanie do wojska wzrosło. Tegoroczny wynik jest znacząco wyższym niż ten sprzed trzech lat.

Jak wynika z sondażu IBRiS dla Onet, policji ufa mniej niż połowa Polaków. Pozytywne odpowiedzi wobec tej służby mundurowej wybrało 45,4 proc. osób (14,2 proc. ufa jej zdecydowanie, a "raczej" 31,2 proc.). Brak zaufania do policji wyraziło 32,8 proc. badanych (10,2 proc. zdecydowanie, a 22,6 proc. "raczej").

W przypadku zaufania do policji mamy do czynienia z ogromnym spadkiem. Jeszcze w 2016 r. formacji tej ufało aż 70 proc. Polaków. Rok później nastąpił spadek, jednak nie tak duży jak obecnie. W ciągu czterech lat zaufanie do policji spadło aż o 25 pkt proc.

Jeszcze mniej uczestników badania, bo 40,4 proc., ma zaufanie do Kościoła katolickiego. Zdecydowanie ufa mu 17,9 proc. osób, a raczej 22,5 proc. Brak zaufania do Kościoła deklaruje z kolei 42,4 proc. ankietowanych (18 proc. "zdecydowanie", a "raczej" 24,4 proc.).

Podobnie jak policja również Kościół zaliczył duży spadek. W 2016 r. ufało mu 58 proc. a rok później 53 proc.