Senat w środę poparł bez poprawek nowelizację ustawy, która zniesie zakaz handlu w niedzielę 6 grudnia. Nie uzyskała poparcia poprawka wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej z Lewicy, przewidująca przyznanie tym, którzy 6 grudnia będą pracowali, dodatku w wysokości 150 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy oraz dzień wolny do odebrania.

W ocenie Zandberga, "senacka Platforma i PiS wybrały interesy wielkich sieci handlowych kosztem pracowników". Szkoda. Złośliwi mogliby powiedzieć: "senatorowie postanowili przypomnieć, że Platforma jest Platformą" - dodał.

My na Lewicy uważamy, że za pracę należy godnie płacić. Jak się z trzydniowym wyprzedzeniem zabiera ludziom wolną niedzielę, to wypadałoby im to chociaż zrekompensować - oświadczył polityk i dodał, że "faktycznie, to kolejny raz, kiedy Platforma głosuje w Senacie z PiS-em przeciwko prospołecznym propozycjom Lewicy".

Jeden z liderów Lewicy zaznaczył przy tym, że "to ich wybór" oraz że "mają do tego prawo".

Opozycja "współpracuje tam, gdzie to możliwe"

Myślę, że ciągle jest w Senacie większość, która będzie bronić trójpodziału władzy i wolnych wyborów. To ważne. Na tyle, mam nadzieję, można liczyć. Na więcej, jak widać, niekoniecznie. Będziemy z tego wyciągać wnioski - dodał.

Zandberg podkreślił, że opozycja "współpracuje tam, gdzie to możliwe". Zarówno my, jak i Platforma jesteśmy za demokratycznym państwem prawa. Ale różnice pomiędzy Koalicyjnym Klubem (Parlamentarnym) Lewicy a Platformą są oczywiste. My uważamy, że państwo powinno doceniać pracę i chronić małych przed gigantami. Po to jesteśmy w Sejmie i w Senacie - powiedział polityk PAP.

Przepis o zniesieniu zakazu handlu w niedzielę, 6 grudnia, znalazł się w noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w grudniu były przewidziane dwie niedziele handlowe, 13 i 20 grudnia. W uzasadnieniu nowelizacji zwrócono jednak uwagę, że okres przedświąteczny, zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia, jest czasem, w którym liczba klientów robiących zakupy jest znaczna i stąd propozycja, by niedziela 6 grudnia była trzecią w tym miesiącu niedzielą handlową.