List prezydenta przed uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II odczytał minister w prezydenckiej kancelarii Adam Kwiatkowski. W świątyni obecni są m.in. ministrowie obrony Mariusz Błaszczak oraz sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Reklama

Prezydent w liście zwrócił uwagę, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę doniosłego wydarzenia, jakim była wiktoria warszawska, zwana też cudem nad Wisłą. Zaznaczył, że mówimy o cudzie, dlatego że było to zwycięstwo ogromne i przełomowe w chwili śmiertelnego zagrożenia, ale też nie sposób nie dostrzec w tym triumfie szczególnego błogosławieństwa Opatrzności.

W tym sensie można mówić również o dziełach Radia Maryja. To właśnie tutaj, nad Wisłą w Toruniu, przed niemal trzydziestu laty zrealizowano przedsięwzięcie o ogromnym wpływie na bieg polskich spraw, na polską rzeczywistość społeczną, kulturową i duchową. Powinniśmy mieć świadomość historycznej skali dokonań Radia Maryja - wskazał prezydent.

Prezydent Duda przypomniał słowa św. Jana Pawła II

Duda podkreślił, że Radio Maryja od lat niezachwianie głosi wyraźne, ewangeliczne "tak - tak", nie - nie".

Radio Maryja obudziło w milionach rodaków poczucie podmiotowości, bycia suwerenem i gospodarzem we własnym kraju. To dzięki Radiu Maryja głos ludzi wierzących, wiernych tradycyjnym wartościom zyskał tak wielkie znaczenie w debacie publicznej. (...) Dotarcie do tych, co nie mówili, bo czuli się zagłuszeni i zmarginalizowani, bo często przeżywali gorycz samotności i opuszczenia, bo nie widzieli szans na pozytywne zmiany - oraz wyciągnięcie ku nim ręki, uznanie ich godności, otoczenie ich szacunkiem i empatią, to wielka zasługa Radia Maryja - ocenił prezydent.

Duda przypomniał słowa św. Jana Pawła II, kierowane w pierwszych latach istnienia rozgłośni do Rodziny Radia Maryja, że "trzeba dawać świadectwo prawdom i wartościom, które wyznajemy jako chrześcijanie". Dodał, że stacja wiernie i niestrudzenie wypełnia tę misję.

Prezydent zaznaczył, że tegoroczne obchody są odmienne niż dotychczasowe ze względu na zagrożenia i sanitarne reguły związane z epidemią, nie może być w jednym miejscu tak licznego jak zawsze grona uczestników, ale tym większy jest krąg zgromadzonych przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych oraz uczestniczących duchowo.

Duda wyraził wielkie uznanie wszystkim twórcom Radia Maryja, TV Trwam, Naszego Dziennika, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, a także Parku Pamięci Narodowej.