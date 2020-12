Marcin Horała ocenia wypowiedź ojca Tadeusz Rydzyka. Pojęcie męczennik ma bardzo ścisłe znaczenie, określa osobę, która oddała życie za wiarę. To nie jest taki przypadek, ale ja nie jestem duchownym, nie jestem biskupem, nie jestem recenzentem homilii. Nikt nikogo nie zmusza w Polsce, by chodzić do kościoła czy słuchać kazań. Z kolei ojciec Tadeusz Rydzyk nie pełni żadnych funkcji państwowych, więc litości - powiedział dla money.pl Marcin Horała.