O planach partii na najbliższe tygodnie rozmawiał we wtorek wieczorem zarząd Platformy.

Mowa - jak wynika z informacji PAP - była m.in. o przypadającej na koniec stycznia przyszłego roku 20. rocznicy powstania partii. Jeszcze kilka miesięcy temu kierownictwo ugrupowania planowało organizację dużego wydarzenia, które uczciłoby dwie dekady działalności Platformy. Zamiary te pokrzyżowała jednak pandemia, więc w tej sytuacji główne obchody odbędą się prawdopodobnie kilka miesięcy później, kiedy sytuacja w kraju poprawi się na tyle, że można będzie w sposób bezpieczny zorganizować dużą imprezę. Myślę, że taka dobra sytuacja będzie późną wiosną - mówi PAP posłanka Izabela Leszczyna.

Z informacji PAP wynika, że kierownictwo partii ma w planach organizację konwencji, na której przyjęta miałaby zostać nowa deklaracja ideowa ugrupowania. Nad dokumentem pracuje zespół pod kierownictwem wiceszefa partii Tomasza Siemoniaka. Cały czas dyskutujemy, spotykamy się z naszymi działaczami w regionach - mówi Leszczyna, która jest również członkinią tego gremium.

Według niej Platforma ma pozostać partią centrową. Będzie to deklaracja nowoczesnej, europejskiej partii chadeckiej, oparta na pewnych fundamentalnych wartościach, takich jak wolność, miłość - do drugiego człowieka i do ojczyzny, demokracja - podkreśla Leszczyna. Nie kryje przy tym, iż partii zależy na tym, by swe priorytety opisać w sposób, który trafi m.in. do młodych ludzi. Nasi starsi wyborcy już nas dobrze znają, ale chcielibyśmy wyjść też naprzeciw młodemu pokoleniu - mówi posłanka.

W deklaracji ma być m.in. mowa o rozdziale Kościoła od państwa.

Zjazd założycielski Platformy Obywatelskiej odbył się 24 stycznia 2001 r. w Hali Olivia w Gdańsku. Głos zabrali wówczas trzej założyciele partii (nazwani później "tenorami"): były minister spraw zagranicznych i kandydat na prezydenta RP Andrzej Olechowski, ówczesny marszałek Sejmu Maciej Płażyński oraz ówczesny wicemarszałek Senatu Donald Tusk. Pierwszym przewodniczącym Platformy był Płażyński. 1 czerwca 2003 r. zastąpił go na tej funkcji Tusk.