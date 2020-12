Lichocka przypomniała, że jeszcze w czasie ubiegłorocznej kampanii przed wyborami parlamentarnymi wielokrotnie mówiła, iż obecna kadencja rządu będzie poświęcona temu, aby raz na zawsze zatrzeć różnicę między Polska A, B czy C.

Nie ma Polski A, B czy C. Jest jedna Polska i zależy nam na zrównoważonym jej rozwoju. Teraz mamy czas pandemii, a w związku z tym trzeba zrobić wszystko, aby nie spowodowała ona trwałego kryzysu – podkreśliła.

Do tego właśnie – jak dodała - służą tarcze antykryzysowe, do tego służą też inwestycje w rozwój zrównoważony, dzięki którym powstają nie tylko np. nowe drogi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, ale także nowe miejsca pracy, powodują rozwój gospodarczy.

Trzeba patrzeć na istniejące fundusze, które rząd zapoczątkował nie tylko w tej kadencji, ale również w poprzedniej, jako wielki mechanizm rozwoju gospodarczego, rozwoju zrównoważonego – przekonywała. Jak mówiła, fundusze te pozwalają tworzyć mechanizm gospodarczy, dzięki któremu możemy uniknąć skutków pandemii zarówno, jeśli chodzi o kryzys, jak również zrównanie standardu życia Polaków bez względu, czy mieszkają w małych czy dużych miejscowościach.

Zdaniem posłanki, teraz jest czas na takie miasta jak Sieradz, Zduńska Wola czy Kutno. Według niej, mieszkańcy tych miast nie mogą mieć niższego standardu życia, niż mieszkańcy wielkich miast.

"To impuls dla gospodarki"

Dlatego rząd PiS stawia na rozwój zrównoważony. Temu służą kolejne programy takie jak np. budowy dróg samorządowych, budowy obwodnic czy fundusz inwestycji lokalnych – powiedziała Lichocka. Jej zdaniem to są inwestycje, których bez wsparcia rządu samorządy nie mogłyby realizować.

Obecny na spotkaniu z mediami marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber zaznaczył, że już po raz drugi – w ostatnich miesiącach - rząd Mateusza Morawieckiego kieruje pomoc do samorządów. Przypomniał, że we wrześniu trafiło do samorządów w woj. łódzkim 389 mln zł. Teraz w drugiej transzy pomocowej do regionu łódzkiego trafi 293 mln zł. W sumie województwo łódzkie otrzyma 682 mln zł.

To niezwykle ważna pomoc dla samorządowców, to impuls dla gospodarki - podkreślił Schreiber. Jak dodał, pieniądze te zostaną przeznaczone na różnego rodzaju inwestycje, m.in. drogowe, wodociągowe, kanalizacyjne, sportowe, kulturalne, związane z edukacją, bezpieczeństwem, zdrowiem.

Marszałek zwrócił uwagę, że dużą część z tej kwoty samorządy chcą wykorzystać na budowę dróg. To – według niego - niezwykle potrzebne inwestycje, które pomagają w walce z wykluczeniem komunikacyjnym.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że łącznie ponad 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przeznaczone na m.in. projekty infrastrukturalne, edukacyjne, cyfryzację.