"Jeśli to prawda, to przegraliśmy polską suwerenność" - napisał na Twitterze Witold Waszczykowski, komentując informacje, podane przez Jarosława Gowina o zawarciu porozumienia między Węgrami i Polską a prezydencją niemiecką w sprawie funduszu odbudowy i budżetu UE.

Gowin powiedział też, że jest uzgodnienie w trójkącie Warszawa-Berlin-Budapeszt dotyczące negocjacji budżetowych w UE. Wierzę, że to porozumienie obejmie pozostałe 24 stolice Europy - dodał. Po stronie polskiej i węgierskiej oceniamy sytuację, że właściwie zniknęły powody do tego, żeby Polska i Węgry miały zająć odmienne stanowisko od pozostałych państw unijnych. Także zbieżne ze stanowiskiem Polki i Węgier jest stanowisko prezydencji niemieckiej. Ale oczywiście do porozumienia na Radzie Europejskiej wymagana jest jednomyślność - mówił wicepremier.

W najbliższy czwartek i piątek podczas szczytu Rady Europejskiej odbędzie się kolejna tura negocjacji budżetowych. Unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania obecnej sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiadają zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027, w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.