"Uprzejmie informuję, że w związku z niepowołaniem pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na na Rzecznika Praw Obywatelskich (...) ponownie wyznaczyłam termin na składanie wniosków w sprawie kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich do dnia 29 grudnia 2020 r. (wtorek) do godz. 16." - czytamy w piśmie marszałek Sejmu skierowanym do przewodniczących klubów, w tym m.in. do przewodniczącego klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego, do którego dotarła PAP.

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na nowego RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która cieszy się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.