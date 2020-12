Głównym celem jest zmiana sceptycznego nastawienia Polaków do nowej szczepionki. Jak słyszymy, z rządowych badań wynika, żesię jest mniej niż 40 proc. To za mało, by operacja zakończyła się sukcesem, czyli uzyskaniem tzw. odporności stadnej społeczeństwa na COVID-19. Szykujemy dużą akcję informacyjną. Namawiamy różne podmioty, by się w nią zaangażowały, rozmawiamy ze związkami sportowymi, aktorskimi, celebrytami. Nie chcemy, by kampania była identyfikowana z rządem, bo pojawiłyby się zarzuty, że lansujemy się na szczepionce - mówi DGP osoba z kręgów rządowych.