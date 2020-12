To właśnie ze strony Solidarnej Polski da się usłyszeć najgłośniejsze pomruki niezadowolenia. Jej działacze nadal domagają się nowelizacji rozporządzenia; inny wariant jest ich zdaniem równoznaczny z porażką Mateusza Morawieckiego. Porozumienie ma być zawarte w konkluzjach Rady, czyli w deklaracji politycznej. One nie mają żadnego znaczenia, to wynika z orzeczeń TSUE. Tak było już w przypadku kwestii imigrantów - przekonuje jeden z naszych rozmówców. Inny podkreśla, że to tak, jakby dać wytyczne prokuratorom albo zestaw dobrych praktyk spółkom giełdowym i twierdzić, że jest obowiązujące prawo. Jego zdaniem nie rozwiązuje problemu nawet – opisywane przez media – odsunięcie obowiązywania mechanizmu warunkowości do 2022 r. To egzekucja rozłożona w czasie – przekonuje nasz rozmówca. Według innego wątpliwości wobec możliwego wariantu porozumienia miał podnosić w trakcie spotkania kierownictwa koalicji z Orbánem. Z tej strony nie słychać jednak podpowiedzi, co Polska miałaby zrobić, gdyby faktycznie groziło nam odcięcie od funduszy. Politycy SP mówią tylko o wecie. W PiS te głosy budziły irytację. Jak widać, uznano, że łobuzować będą pomniejsi politycy, sam Ziobro sprawy nie komentuje - mówi nam polityk PiS.