W ten sposób Czerwińska skomentowała oświadczenie szefa Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, które wydał po tym, gdy na szczycie UE w Brukseli doszło w czwartek do porozumienia przywódców unijnych ws. budżetu UE i funduszu odbudowy.

Reklama

Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że w wyniku porozumienia mechanizm warunkowości został ograniczony precyzyjnymi kryteriami, a konkluzje blokują możliwość zmiany tych zasad w przyszłości "wbrew Polsce". Dodał, że Komisja Europejska będzie zobowiązana do stosowania kryteriów dokładnie odpowiadających konkluzjom Rady Europejskiej.

Ziobro ocenił natomiast, że rozporządzenie ws. systemu warunkowości stworzy możliwość znaczącego ograniczenia polskiej suwerenności oraz że łamie traktaty europejskie. Według niego "decyzja o przyjęciu rozporządzenia w pakiecie budżetowym bez prawnie wiążących zabezpieczeń jest błędem".

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska odnosząc się do oświadczenia Ziobry podkreśliła, że siłą prawicy jest to, iż "możemy się różnić i jednocześnie współpracować dla Polski, bo ona jest dla nas najważniejsza".

Przed wejściem do Unii Europejskiej mieliśmy skrzydło eurosceptyczne - Marek Jurek był jego reprezentantem; został on później marszałkiem Sejmu, także europosłem, co nie przeszkodziło nam poprzeć akcesji - przypomniała.

"Niektóre państwa wymyśliły sobie, że chcą realizować swój interes, narzucając Polsce dyktat"

Siłą Zjednoczonej Prawicy jest szerokie spektrum poglądów także w kwestiach europejskich, bo to odzwierciedla postawy Polaków - dodała rzeczniczka PiS.

Podkreśliła jednocześnie, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. Zdecydowali o tym polscy obywatele, potwierdzając tylko to, gdzie zawsze Polska była i będzie: w Europie - mówiła.

To, że toczy się spór o to jak ma się zmieniać UE jest czymś oczywistym. Mamy równe z innymi państwami członkowskimi prawo do debaty. W tej dyskusji bierzemy czynny udział. Także w ramach Zjednoczonej Prawicy dyskutujemy, głosy Solidarnej Polski to tylko jeden z przejawów tej dyskusji. Dla nas, Prawa i Sprawiedliwości walka o suwerenność Polski jest wyzwaniem, z którym musimy się mierzyć, bo niektóre państwa wymyśliły sobie, że chcą realizować swój interes narzucając Polsce dyktat i działając wbrew woli demokratycznej większości. Ale dla Polaków suwerenność jest najwyższą wartością, której bronimy i bronić będziemy - zapewniła Czerwińska.