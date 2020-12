Po sprzeciwie Polski i Węgier wobec rozporządzenia dotyczącego mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności, w związku z którym premierzy obu państw zapowiadali możliwość zawetowania budżetu UE na l. 2021-2027, w czwartek w Brukseli doszło do porozumienia przywódców państw UE, które zostało zapisane w konkluzjach Rady Europejskiej.

Z wcześniejszego, "twardego" stanowiska i weta, kpi teraz Roman Giertych.

Podjąłem dziś twarde negocjacje przygotowując śniadanie i mówiąc do żony: Nie wyprowadzę psa! Ona na to: dziś nie zrobię obiadu. Ale ja lubię twoje obiady i ja robiłem śniadanie -odpowiedziałem. To idź z psem-rzuciła twardo. Gdy brodziłem z psem w śniegu pomyślałem: zwycięstwo! - pisze polityk na Twitterze.