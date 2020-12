Lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w sobotę, że głosami 12 do 8 zarząd Solidarnej Polski odrzucił wniosek jednego z członków partii o wyjście z koalicji rządzącej. Według doniesień medialnych taki wniosek złożył wiceszef MAP Janusz Kowalski.

Reklama

"Dobrze się stało, że minister Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska podjęli rozsądną decyzję, a Zjednoczona Prawica pozostaje jednością" – skomentowała w wpisie na Twitterze rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Fogiel: Dobrze, że w Solidarnej Polsce zwyciężyła racjonalność

- Dobrze się stało, że zwyciężyła racjonalność i zdroworozsądkowe podejście oraz świadomość, że Zjednoczona Prawica jest wartością, jeśli chodzi o ochronę polskich interesów – powiedział PAP wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, komentując decyzję zarządu Solidarnej Polski.

- Tylko ten rząd w takiej formule jest w stanie dbać o interesy Polski – oświadczył Fogiel.

Fogiel odniósł się też do wyników unijnego szczytu, który negatywnie oceniali politycy Solidarnej Polski. - W Brukseli osiągnęliśmy maksimum tego, co było do osiągnięcia w tym momencie – zabezpieczyliśmy nasze interesy zarówno od strony finansowej jak i strony naszej suwerenności – podkreślił wicerzecznik PiS.

Posiedzenie zarządu Solidarnej Polski

Celem sobotniego posiedzenia zarządu Solidarnej Polski było omówienie skutków porozumienia zwartego na szczycie UE i bieżącej sytuacji.

Po sprzeciwie Polski i Węgier wobec rozporządzenia dotyczącego mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności, w związku z którym premierzy obu państw zapowiadali możliwość zawetowania budżetu UE, toczyły się w UE kolejne negocjacje i w czwartek w Brukseli doszło do porozumienia przywódców państw UE, które zostało zapisane w konkluzjach Rady Europejskiej.

Znalazły się w nich zapisy mówiące m.in., że budżet UE, włączając Next Generation EU (instrument odbudowy), musi być chroniony przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji, konfliktowi interesów, a samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich.

Po ogłoszeniu porozumienia lider Solidarnej Polski i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w przesłanym PAP oświadczeniu stwierdził, że "decyzja o przyjęciu rozporządzenia w pakiecie budżetowym bez prawnie wiążących zabezpieczeń jest błędem".

Ziobro stwierdził, że konkluzje Rady Europejskiej nie są obowiązującym prawem i mają wyłącznie charakter politycznego stanowiska, na co wielokrotnie w swoim orzecznictwie wskazywał Trybunał Sprawiedliwości UE. Ocenił też, że rozporządzenie ws. systemu warunkowości stworzy możliwość znaczącego ograniczenia polskiej suwerenności oraz łamie traktaty europejskie.

Z kolei wiceszef SP i wiceminister sprawiedliwości Michał Woś nie wykluczył, że Solidarna Polska będzie rozważała za i przeciw scenariusza dotyczącego pozostania w Zjednoczonej Prawicy.