Głosowanie sejmowe w sprawie finansowania unijnego funduszu odbudowy może odbyć się w lutym lub marcu – wynika z informacji DGP. Od osób z rządu słyszymy, że trzeba poczekać np. na zapowiedziane zaskarżenie rozporządzenia o praworządności do TSUE, a nawet na zatwierdzenie funduszu przez Holandię. Choć pojawiają się głosy , że lepiej byłoby sprawę zamknąć jeszcze w grudniu, by jak najszybciej przeciąć kryzys na prawicy związany z woltą ziobrystów. Tym bardziej żejuż zobowiązała się do przestrzegania ustaleń ze szczytu.