Prezydent Andrzej Duda zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego na spotkanie poświęcone narodowej strategii szczepień. W spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego udział biorą także minister zdrowia Adam Niedzielski i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień minister Michał Dworczyk.

Szef BBN zaznaczył, że prezydent popiera przygotowany przez rząd program. Prezydentowi zależy także na tym, aby jego realizacja przebiegała w sposób możliwie transparentny i niebudzący wątpliwości wśród obywateli. To wymaga dobrej koordynacji i m.in. temu będzie służyć poniedziałkowe spotkanie - podkreślił.

Będziemy też dyskutować o kwestiach logistycznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom, w tym personelowi medycznemu, na wszystkich etapach procesu szczepień - dodał.

Zapewnił, że "dla prezydenta szczególnie ważne jest też promowanie wiedzy na ten temat". Dlatego już w piątek, na udostępnionej w sieci publicznej dyskusji z ekspertami, prezydent zainaugurował kampanię promującą szczepienia. Prezydent podkreślił konieczność jak najszerszego szczepienia się przeciw COVID-19. Możemy się spodziewać dalszych działań z naszej strony, na dniach ruszyć mają także działania przygotowane przez rząd - powiedział szef BBN.

Poinformował, że na polecenie prezydenta pozostaje w stałym kontakcie z pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień, szefem KPRM Michałem Dworczykiem.

Według przedstawionych we wtorek przez Dworczyka założeń celem narodowego programu szczepień jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki mają być darmowe i dobrowolne; na podstawie dotychczasowych zgłoszeń rząd oszacował, że można by szczepić 180 tys. osób.