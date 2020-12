W naszym sondażu zapytaliśmy także, jak wyniki szczytu UE wpłynęły na pozycję premiera, prezesa PiS i lidera Solidarnej Polski . Z ocen zarówno ogółu badanych, jak i wyborców PiS wynika, że wygranym jest. Wśród wyborców PiS blisko 60 proc. ocenia, że szczyt wzmocnił jego pozycję. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego dominują oceny, że nie wpłynął on na jego polityczną pozycję (ponad połowa wyborców PiS). W przypadku Zbigniewa Ziobry dominują ci, którzy uważają, że jego pozycja osłabła. To pokazuje coś, co intuicyjnie wiemy, że elektorat PiS jest bardziej umiarkowany niż liderzy formacji. Dlatego te pohukiwania Ziobry trafiają do mniejszości. Choć z drugiej strony prezes bohatersko z premierem Morawieckim rozwiązali problem, który sami wywołali – podkreśla politolog Antoni Dudek.