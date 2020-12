Na konferencji prasowej Dworczyk poinformował, że przyjęty we wtorek przez rząd Narodowy Program Szczepień będzie dostępny w internecie, przede wszystkim na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podkreślił, że w programie zostały ujęte dwie ważne kwestii, które wynikały z konsultacji prowadzonych m.in. z samorządem lekarskim, pielęgniarskim, organizacjami zrzeszającymi samorządowców. Pierwsza z tych kwestii to szersze zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Ten postulat przewijał się wielokrotnie w rozmowach z samorządowcami, z różnymi instytucjami - powiedział Dworczyk. Dodał, że to zaangażowanie będzie dotyczyło zarówno sfery informacyjnej, promocyjnej, ale też m.in. dowozu osób z ograniczoną mobilnością do punktów szczepień. W tych kwestiach - dodał Dworczyk - jednostki samorządu terytorialnego oraz Straż Pożarna będą odgrywały ważną rolę.

Druga sprawa, która też budziła emocje - Fundusz Kompensacyjny dla osób, u których wystąpią niekorzystne odczyny poszczepienne. Ten temat znalazł się w bardzo dużej liczbie postulatów. Czy - tak, jak to pierwotnie było zakładane, dochodzenie na drodze cywilnej od Skarbu Państwa pewnych roszczeń, czy też właśnie stworzenie mechanizmu na wzór tego rodzaju funduszy funkcjonujących w innych krajach. Przychyliliśmy się w do tych głosów umieszczając to rozwiązanie w naszej strategii - poinformował.

Dworczyk zaznaczył, że Narodowy Program Szczepień będzie to kompendium wiedzy na temat szczepionki i procesu szczepień. Zachęcał, by zapoznać się z tym materiałem, ponieważ - jak mówił - jest tam wytłumaczona droga od samego początku, gdy ktoś podejmuje decyzję, by się zaszczepić, poprzez zapisanie się na właściwy termin, potem szczepienie. "W czasie, gdy pojawiają się różne niesprawdzone informacje warto czerpać wiedzę z wiarygodnych źródeł a ten dokument jest wiarygodnym źródłem" - podkreślił.