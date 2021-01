94,2% głosujących nie wierzy zapewnieniom rządu, że Kaczyński nie został jeszcze zaszczepiony - skomentował wyniki ankiety Sikorski. Zresztą zadzwonię do Billa Gates'a i spytam, czy chip już działa i można wreszcie usunąć złośliwe oprogramowanie - dodał.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa; robimy to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, których możemy zarazić. To kwestia dobra wspólnego - oświadczył w połowie grudnia szef gabinetu politycznego wicepremiera Kaczyńskiego Michał Moskal.

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na wtorek rano przedstawicieli klubów parlamentarnych i sił politycznych na dyskusję ws. Narodowego Programu Szczepień. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: PiS, KO, Lewicy, PSL oraz Konfederacji.

Burzliwa dyskusja

Podsumowując spotkanie minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że rozmowa była burzliwa, a zdania na temat luzowania restrykcji podzielone.

Dzisiaj ta rozmowa była rozmową bardzo burzliwą, bo trzeba powiedzieć uczciwie, że te przedstawiane stanowiska były bardzo różne, nie tylko między nami a opozycją, ale różne wewnątrz opozycji - powiedział szef resortu zdrowia.

Dodał, że te różnice dotyczyły szczególnie podejścia do obostrzeń. Część opozycji na przykład wskazywała na konieczność ich luzowania. Z drugiej strony mieliśmy głosy, które mówiły o tym, by przedłużyć istniejące regulacje do połowy lutego - zaznaczył Niedzielski.