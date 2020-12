Nie wybieramy się do żadnej koalicji, natomiast jasno i otwarcie mówimy - jeśli wyrzucą Ziobrę, możemy wesprzeć rząd mniejszościowy - powiedział w TOK FM Marek Sawicki z PSL. Postawił jednak pewien warunek. Ludowcy będą bowiem wspierać rządy PiS tylko, jeśli sytuacja będzie stabilna. Jeśli będą tego typu działania, jak teraz, więc i protesty, i brak rozwiązywania konkretnych spraw w zakresie koronawirusa, to będzie trzeba szukać drogi do przedterminowych wyborów - zapewnił.

Reklama

Sawicki już wcześniej mówił o wsparciu PiS

To nie pierwszy raz, kiedy Sawicki mówi o możliwym wsparciu PSL dla PiS. W imieniu prezesa PSL prowadzę rozmowy z różnymi politykami PiS ws. RPO, szefa IPN oraz unijnego budżetu - powiedział w środę poseł Marek Sawicki (PSL). Premier Mateusz Morawiecki nie musi być zakładnikiem radykała Zbigniewa Ziobry, w tej sprawie jesteśmy gotowi rozmawiać - mówił na początku grudnia.