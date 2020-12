Nie wstydzę się tego głosowania, które się odbyło nad podwyżkami. Moim zdaniem to były dobre rozwiązania w złym momencie. I być może złym vacatio legis - mówił w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM poseł Maciej Gdula z Lewicy. Jego bowiem zdaniem, obecny system wynagrodzeń polityków w Sejmie jest patologiczny.

Gdula: Posłowie powinni dostać podwyżki

Zdaniem lewicowego polityka, posłowie zarówno strony rządzącej, jak i opozycji powinni dostać więcej pieniędzy. Tak. Jestem zwolennikiem, bo realnie poseł dzisiaj zarabia około 5500 złotych. To jest to, ile mu zostaje właśnie po potrąceniu wszystkiego, po potrąceniu wydatków na kampanię. To jest bardzo mało. Ja znam wielu prawników, lekarzy, którzy mówią mi, że w życiu by się nie zdecydowali, żeby być posłem, bo to by ich finansowo wykończyło. Oczywiście to jest przesada - podsumowuje Gdula.