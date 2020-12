Nowe obostrzenia. Do 17 stycznia rząd przedłuża etap odpowiedzialności, podczas którego wprowadza dodatkowe ograniczenia. Zamknięcie stoków narciarskich oraz zakaz przemieszczania się w Sylwestra – to niektóre z nich. Co jeszcze się zmieni?

Nowe zasady bezpieczeństwa – od 28 grudnia do 17 stycznia Reklama Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe

Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Zamknięte stoki narciarskie

Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego

10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym Kwarantanna narodowa od 28 grudnia do 17 stycznia. Ogłosił ją Niedzielski Zobacz również Przedłużone dotychczasowe zasady i ograniczenia: Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)

Ograniczenia w transporcie zbiorowym: - 50% liczby miejsc siedzących, albo - 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2

Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób

Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji

Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki

Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2

Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00

Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu - czytamy na stronie gov.pl