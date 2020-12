"Sylwester. Rozumiem. Co z pasterkami? Tysiące starszych ludzi, spędzających samotnie święta, ruszy w Wigilię do kościołów. Decyzja w sprawie pasterek. Nie ma co unikać problemu" - napisał na Twitterze były minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz.

Reklama

Podobnie wypowiadają się Adam Szejnfeld czy Leszek Miller.

CZYTAJ WIĘCEJ O NOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA>>>

O brak obostrzeń w czasie pasterki pyta też dziennikarka Dominika Długosz. "A dlaczego na Sylwestra nie można a na Pasterkę można? Jak ktoś mi coś powie o spożyciu alkoholu to mogę go wyśmiać. Ostrzegam" - napisała dziennikarka.

Także partie Zieloni oraz Wiosna wskazują na to, że mimo godziny policyjnej w Sylwestra, przez całe święta będą otwarte kościoły.

Z kolei prawnicy zwracają uwagę na to, że zakaz wprowadzono rozporządzeniem, a treść rozporządzenia jeszcze nie jest znana. "Ale żeby zakazać przemieszczania się w Sylwestra, trzeba by było zmienić ustawę, albo wprowadzić stan klęski żywiołowej. Rozporządzeniem, które wprowadzi taki zakaz można sobie co najwyżej ścianę wytapetować" - pisze Patryk Wachowiec z fundacji FOR.

Reklama

Podobnie uważa inny prawnik, Mikołaj Małecki. "Tak zwana narodowa kwarantanna, czyli ograniczenie możliwości wychodzenia z domu przez wiele dni, będzie nielegalna. Nie ma podstawy prawnej, by wprowadzić ją w rozporządzeniu. Trzeba byłoby najpierw znowelizować ustawę. Nielegalna, niekonstytucyjna, zatem niekaralna restrykcja" - napisał.

Zasady kwarantanny narodowej

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia zostanie wprowadzona kwarantanna narodowa. Zamykamy hotele, także na ruch służbowy, i stoki narciarskie – poinformował. Jak dodał, w noc sylwestrową będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się.

W opublikowanym w czwartek komunikacie rząd poinformował o przedłużeniu etapu odpowiedzialności, podczas którego wprowadzano dodatkowe ograniczenia. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej. Zgodnie z nim w noc sylwestrową z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19.00 do 6.00 w całym kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe i inne wskazane w rozporządzeniu.