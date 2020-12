"To byłoby skrajnie nieodpowiedzialne, skrajna głupota. To znów wywołałoby ogromne emocje i protesty" – powiedział w Radiu ZET, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o to, czy wierzy w to, że w święta zostanie opublikowany wyrok TK ws. aborcji. Co mówił o narodowej kwarantannie?

Minister zdrowia wywalił w kosmos strategię premiera, na jednej konferencji a dziś słyszę, że pan Fogiel wywala w kosmos konferencję ministra Niedzielskiego i mówi, że żadnej narodowej kwarantanny nie będzie. Wszystkie działania nie mają logicznej spójności ze sobą – powiedział. Reklama Zabrakło wcześniej konsekwencji a dziś jest chęć pokazania: patrzcie się, ale my wprowadzimy restrykcje, zahamujemy to wszystko – mówił w Radiu ZET Kosiniak-Kamysz. Narodowa Kwarantanna Szef PSL mówił, że spotkał się ostatnio z branżami: turystyczną, transportową, gastronomiczną, pralniczą, taksówkarzami. Wszyscy powtarzają, że jeżeli coś takiego zostanie wprowadzone, to ogłoszą bankructwo, nie będą płacić podatku od nieruchomości, nie utrzymają miejsc pracy - powiedział. Te działania są dziś przeszarżowane. Nie stać nas na lockdown. Narodowa kwarantanna skończy się narodowym bankructwem dla wielu polskich firm i rodaków – ocenił w Radiu ZET, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Kosiniak Kamysz był również pytany o zamknięte restauracje przy otwartych barach w pociągach. Wielu rzeczy już nie rozumiem i nawet nie próbuję ich zrozumieć – komentował prezes PSL. To wszystko działanie pod określone grupy i nie ma w tym przejrzystości, spójności, nie ma strategii pandemicznej – dodał w Radiu ZET. Kwarantanna narodowa od 28 grudnia do 17 stycznia. Co to oznacza? Zobacz również Sylwester Prezes ludowców był pytany o plany na sylwestra. "Będzie bal. Mamy określony plan z żoną – niezły bal z naszymi dziewczynkami i to niezależnie, czy jest godzina policyjna czy nie, będziemy z nimi balować – zdradził Władysław Kosiniak-Kamysz. Święta Bożego Narodzenia Prezes PSL był również pytany jak spędzi święta. Reklama Będziemy u teściów, ale tak naprawdę połowę naszego życia toczy się tam. To jest nasz drugi dom – odpowiedział. Szczerski: Nie ma powodu, by nie publikować wyroku TK w sprawie aborcji Zobacz również Władysław Kosiniak-Kamysz: To diaboliczny plan na Wigilię i nie chcę w niego uwierzyć Kosiniak-Kamysz był pytany o to, czy wierzy w to, że w święta zostanie opublikowany wyrok TK ws. aborcji. To byłoby skrajnie nieodpowiedzialne, skrajna głupota. To znów wywołałoby ogromne emocje i protesty – mówił w Radiu ZET prezes PSL. Takie plotki w kuluarach chodziły, ale mam nadzieję, że w tym wypadku będą to tylko plotki. To diaboliczny plan na i nie chcę w niego uwierzyć – komentował Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie można tak postępować, kiedy wprowadza się tak dużo ograniczeń, podburzać i rzucać iskry na prochy, żeby osoby, które chcą zamanifestować, znów były do tego zmuszone – ocenił.