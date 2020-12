Każdy, kto ma na celu zdrowie i życie Polaków wie, że szczepionki wyeliminowały wiele groźnych chorób. To najszybsza droga do normalności. Ani przez moment nie wahałem się, żeby wziąć udział w wydarzeniu, którego celem jest zachęcenie ludzi, by korzystali z dobrodziejstwa szczepień - mówił w Polsat News Tomasz Grodzki.

Wiele osób szczepi się na świecie, w USA to ponad 1 mln osób. Nie docierają do nas informacji o groźnych, masowych powikłaniach. Oni zachęcają nas, by się szczepić. Przeszedłem już tę chorobę i muszę przyznać, że jest ona nieprzyjemna, uciążliwa i nieobliczalna. Warto się zaszczepić, podnieść swoją odporność - przekonywał Karczewski.



Czy szczepionka jest bezpieczna?

Została wyprodukowana przez potężny koncern, dotarła do wszystkich krajów wspólnoty, dzięki czemu nie jesteśmy skazani na niesprawdzoną szczepionkę Sputnik V. Przeprowadzono badania, nikt nie ma czipa, Bill Gates się do niego nie odzywa. Szczepionki dają objawy uboczne, ale to wyraz tego, że ona działa. Mierząc relację koszt-korzyść, to różnica jest gigantyczna. Nie mam wątpliwości, że ta szczepionka jest bezpieczna - mówił Grodzki.

Lekarze są zobowiązanie do odpowiedzialności o do mówienia prawdy. Te szczepionki przynoszą wiele korzyści. Za parę tygodni będziemy podawać liczbę osób zaszczepionych. Wszystkich lekarzy i pracowników służby zdrowia należy poddać szczepieniu, a w następnej kolejności osoby z grupy 60+, ponieważ w ich przypadku powikłania są najgroźniejsze - mówił były marszałek Senatu.

To jest choroba, na którą ludzie umierają. Szczepionka jest sprawdzona i przeszła wszystkie fazy badań klinicznych - podkreślił Karczewski.

Szczepienie ponad podziałami

Chodzi o to, żeby pokazać, że sprawa szczepień jest ponad wszelkimi podziałami politycznymi - powiedział Tomasz Grodzki. Jest to też, dodał, forma upowszechniania informacji o szczepieniu i forma nakłonienia Polaków do niego.

"Tym razem nie chodzi o odporność polityczną a odporność populacyjną i dla niej tutaj jesteśmy. Zachęcamy wszystkich do zaszczepienia się przeciw #COVID19" - napisał na Twitterze Stanisław Karczewski.

Obaj marszałkowie - obecny Tomasz Grodzki i były Stanisław Karczewski - są lekarzami i mają do czynienia z chorymi na COVID-19. Są więc w tzw. grupie zero, która zgodnie z decyzjami rządu ma być szczepiona w pierwszej kolejności.

Tomasz Grodzki jest profesorem medycyny i torakochirurgiem. Jest senatorem od 2015 roku. Funkcję marszałka sprawuje od początku X kadencji Senatu, czyli od listopada 2019 roku. Stanisław Karczewski jest specjalistą chirurgii ogólnej. Jest senatorem od 2005 roku, był marszałkiem Senatu IX kadencji (2015-19), a także wicemarszałkiem Senatu (2011-15, 2019-20).