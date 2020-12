Kosiniak-Kamysz zadeklarował w piątkowych "Faktach po Faktach" na antenie TVN24, że sam będzie się szczepić przeciwko COVID-19. - Ja powiem więcej: ja jeszcze mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, zwłaszcza rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia - dodał prezes ludowców.

Karczewski, który podobnie jak polityk PSL jest lekarzem, skomentował jego wypowiedź w sobotę na Twitterze. "Panie Prezydencie. Zachęcam do szczepienia. Sam, choć przeszedłem COVID-19, będę się szczepił. Ale stanowczo odradzam ofertę Pana @KosiniakKamysz. Są politycy, którym się ufa i są tacy, którym trudno ufać" - napisał.

Komentarz byłego marszałka Senatu wywołał falę komentarzy polityków opozycji.

Rzecznik ludowców Miłosz Motyka odnosząc się do wpisu Karczewskiego i słów, że "są politycy, którym się ufa i są tacy, którym trudno ufać", skomentował to krótko: "I Pan należy do tej drugiej grupy" - napisał. Z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk, zapytał na Twitterze, "Ile można przeżywać frustracje po utracie funkcji Marszałka Senatu?...".

W podobnym tonie słowa Karczewskiego skomentował także klubowy kolega Tomczyka, wiceszef PO Tomasz Siemoniak. "Jeśli można pokazać brak klasy, to pan Karczewski nie zmarnuje okazji. Co za żenująca postać!" - napisał.

Zgodna z opinią kolegów jest także rzeczniczka Lewicy, posłanka Anna Maria Żukowska. "Jakie to jest niskie. Lekarz podważający kompetencje innego lekarza. Zazdrosny?" - pytała na Twitterze.