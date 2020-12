Szef Kancelarii Prezesa Rady ministrów były pytany w poniedziałek w RMF FM, jakie decyzje mogą zostać podjęte na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dyskusje będą dotyczyły dalszych działań, czasu ograniczenia lotów pomiędzy Wielką Brytanią a Polską. W najbliższych kilkudziesięciu godzinach muszą zapaść decyzje co dalej - powiedział szef kancelarii premiera. Zaznaczył, że w niedzielę trwały intensywne konsultacje między partnerami zagranicznymi a polskim rządem i na końcu zapadła decyzja o zawieszeniu lotów z Wielką Brytanią od północy z poniedziałku na wtorek, by - jak zaznaczył - osoby, które są już na lotniskach w Wielkiej Brytanii mogły przylecieć do kraju.

Dworczyk pytany, czy osoby, które jeszcze dziś przylecą do Polski będą poddawana kwarantannie powiedział, że w niedzielę minister zdrowia Adam Niedzielski podjął decyzję, że każda taka osoba może zgłosić się do stacji powiatowej sanepidu i będzie miała pobrany wymaz. Czyli szybki test antygenowy zostanie u takiej osoby przeprowadzony - dodał. Dworczyk.

Szczepienia zaczną się po świętach?

Jeżeli dzisiaj Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdzi szczepionkę firmy Pfizer to wszystko wskazuje, że 26 grudnia wieczorem do Polski dojedzie pierwsze blisko 10 tys. dawek szczepionki. 27 grudnia zaszczepionych zostanie pierwszych 10 tys. osób – tłumaczył Dworczyk. Pierwsza partia - jak zapowiadano - trafi do medyków.

Rozporządzenie jeszcze dziś

Szef KPRM zapewnił, że rozporządzenie ws. nowych przepisów, zamykających sklepy w galeriach handlowych, czy wprowadzające godzinę policyjną w noc sylwestrową, jeszcze dziś zostanie opublikowane.