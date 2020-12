"Odkąd pamiętam zawsze czas Bożego Narodzenia łączył wszystkich, nawet największych politycznych wrogów. W tym roku jest inaczej. Jak można się bowiem łączyć z tymi, którzy nie uznają nas za część wspólnoty narodowej?" - dopytuje Giertych.

Reklama

Giertych zarzuca prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu dzielenie narodu

"Nie są to tylko życzenia. W moim przypadku i w przypadku innych, którzy czynnie protestują przeciwko PiS realizowane są działania zmierzające do pozbawienia wolności. Ludzie są zatrzymywani, oskarżani o jakieś absurdalne czyny, spisywania i zastraszani przez Policję. To dzielenie jest sposobem sprawowania władzy przez tego człowieka" - napisał adwokat.

"Mam nadzieję, że przyszły rok będzie końcem tego koszmarnego czasu epidemii i socjalistycznno-narodowego populizmu. Czego sobie i wszystkim życzę! Niech zwycięży miłość i pokój z nienawiścią i podziałem!" - zakończył wpis Giertych.