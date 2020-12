To nie jest przypadek, że kasyna pracowały, a siłownie, fryzjerzy i dentyści nie pracowali. Nie wierzę w żadne przypadki w sprawie kasyn - podkreślił Arłukowicz w TOK FM.

Reklama

Wszystkie te sprawy będzie musiała wyjaśnić komisja śledcza, która z całą pewnością zostanie powołana. Organy ścigania są uzależnione politycznie i nic nie wyjaśnią, więc jednym z pierwszych decyzji nowej władzy będzie komisja śledcza, która wyjaśni wszystkie nieprawidłowości związane z setkami milionów złotych, które zostały przepuszczone nie wiadomo przez czyje ręce - zapowiedział Bartosz Arłukowicz.

Arłukowicz bije w Górniak

Kiedy słyszę wypowiedzi Edyty Górniak, to zastanawiam się, jaki jest ich cel. Bo to, że ma kłopot z czytaniem rzeczywistości, to powinna być osobista i prywatna sprawa, ale ludzie, którzy tworzą opinię, powinni uważać na to, co mówią - stwierdził polityk w TOK FM.

Edyta Górniak o szczepionkach na koronawirusa mówiła, że "dobrowolnie na pewno nie pozwoli sobie aplikować jakiejkolwiek chemii". Wokalistka zapowiedziała, że jeżeli szczepienia będą obowiązkowe, to wyjedzie z kraju.

Osoby, które w ten sposób zabierają publicznie głos, powinny być odcinane od takiej możliwości. Jeżeli Edyta Górniak mówi nieprawdziwe słowa o szczepieniach, szczepionkach i epidemii, to wszyscy powinniśmy zadbać o to, żeby korygować jej słowa i żeby miała jak najmniejszą możliwość publicznego wypowiadania oczywistych nieprawd - przekonywał europoseł.

Ludziom trzeba tłumaczyć, że jeśli się zaszczepią, to ich dzieci będą bezpieczne, a ich wnukowie będą mogli siąść im na kolana i się przytulić - mówił w TOK FM.