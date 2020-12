Wałęsa o ojcu Rydzyku

Trzeba Rydzyka poddać egzorcyzmowi. I w zależności od tego, czy się oczyści z szatana, to zostawić go w kościele, a jak się nie oczyści z szatana, to nie będzie pasował - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" były prezydent Lech Wałęsa.

On rozkłada religię - dodał.

Te słowa Wałęsy to reakcja na wydarzenia z soboty (5 grudnia), gdzie podczas mszy z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu. O. Tadeusz Rydzyk o byłym biskupie diecezji kaliskiej Edwardzie Janiaku, pod którego adresem wysuwane są zarzuty dot. ukrywania przestępstw seksualnych podległych mu księży, powiedział "to jest współczesny męczennik. Media to zrobiły". Natomiast sprawę nadużyć ze strony kapłanów skomentował: To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? – oświadczył redemptorysta.