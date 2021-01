Prezydent pytany o to, czy wzorem innych głów państw, nie myślał o tym, by zaszczepić się w pierwszej kolejności i dać w ten sposób przykład, odpowiedział, że nie.

Miałem przez internet długie spotkanie z ekspertami w tej dziedzinie, którzy twierdzili, że ozdrowieńcy powinni być szczepieni w ostatniej kolejności. Rząd przygotował pewne reguły, które obowiązują wszystkich i ja też się do nich stosuję. Powinienem być zaszczepiony wraz z ludźmi w wieku 49 lat. Jak przyjdzie ten moment, to zostanę zaszczepiony. W ogóle nie wyobrażam sobie, żebym został zaszczepiony przed moimi rodzicami. To, że jestem prezydentem, nic tu nie zmienia - powiedział w rozmowie z Interią.

Odniósł się także do zaszczepionych poza kolejnością ludzi świata kultury i mediów.

"Wszyscy powinniśmy przestrzegać reguł"

Pomyślałem, że może niektórzy boją się bardziej. Widać, że w tej obawie pojawia się również cwaniactwo, że jak pojawia się możliwość, to się wpychamy. Nie znam szczegółowo sytuacji tych osób, ale generalnie jestem przeciwnikiem omijania kolejki. Wszyscy powinniśmy przestrzegać reguł - stwierdził.

Pytany, czy te szczepienia aktorów to dla PiS-u polityczny prezent od los, odpowiedział, że "to raczej prezent od tych elit, a nie od losu".

Jeśli można ich w ogóle nazwać elitą - stwierdził.

Dopytywany, czy można, odpowiedział, że "prawdziwa elita rozumie, że ma przede wszystkim zobowiązania, a nie tylko prawa i korzyści".