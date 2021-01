Posłanki KO oceniły na konferencji prasowej, że w kwestii otwarcia szkół panuje chaos. W piątek, według zapowiedzi przedstawicieli rządu, miały zostać przedstawione rekomendacje ws szkół.

Rodzice i nauczyciele oczekują szybkich decyzji, planu, jak ma wyglądać powrót uczniów do szkół - podkreśliła Szumilas, b. minister edukacji w rządzie PO-PSL. Przekonywała, że decyzja, które dzieci wrócą do szkół "potrzebna jest już dzisiaj, żeby dać czas dyrektorom szkół i samorządom na przygotowanie operacji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że edukacja zdalna nie zastąpi edukacji stacjonarnej, a od rządu i ministra edukacji zależy to, żeby jak najszybciej można było zorganizować bezpieczną edukację stacjonarną - podkreśliła Szumilas.

Pomysły KO na zdalną edukację

Posłanka Gajewska powiedziała, że KO ma pomysł, jak taka bezpieczna nauka mogłaby wyglądać. Polegałoby to na tym, że w czasie pandemii w klasach I-III szkół podstawowych każda klasa miałaby lekcje z jednym nauczycielem tak, by nauczyciel nie przechodził z klasy do klasy i nie transmitował wirusa innym uczniom i by uczniowie nie przemieszczali się między klasami. By to zrobić, dodała, potrzebna jest jednak zmiana ramowych programów nauczania. Zapowiedziała, że KO złoży inicjatywę legislacyjną w tej sprawie.

Szumilas dodała, że potrzebne są też szybkie i powszechne szczepienia nauczycieli. Minister (szef KPRM, pełnomocnik rządu ds szczepień, Michał) Dworczyk powiedział, że nauczyciele zostaną zaszczepieni nie szybciej niż w czerwcu, to oznacza, że otwarcie szkół będzie możliwe tak naprawdę we wrześniu - dodała Gajewska. Wirus lubi chaos, a ten chaos stwarza rząd i minister edukacji - oświadczyła Szumilas.

Kiedy decyzje? Rząd przesunął termin konferencji

W czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że w piątek rząd będzie ostatecznie decydować na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jakie będą rekomendacje dla dyrektorów szkół i co rząd myśli o terminie powrotu dzieci z klas I-III do szkół. Początkowo poinformowano, że konferencja Czarnka oraz GIS odbędzie się w piątek o godz. 14.00, później jednak poinformowano o przesunięciu konferencji.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w piątek, że na początku przyszłego tygodnia przedstawiona zostanie kompleksową informacje w sprawie obostrzeń epidemicznych, a decyzje dotyczące szkół będą być może znane nieco szybciej. W piątek spotkała się Rada Medyczna, która podjąć ma kierunkowe decyzje.

