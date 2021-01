W programie "Woronicza 17” TVP Info brali udział Piotr Ćwik - zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, Jarosław Urbaniak - poseł Platformy Obywatelskiej, Anna Maria Żukowska - posłanka SLD i Marcin Horała - wiceminister z PiS.

Politycy rozmawiali m.in. o ostatnich wydarzeniach w USA, o ataku na Kapitol ,jak i o blokadzie kont na Facebooku i Twitterze Donalda Trumpa.

To oczywiście bardzo niepokojące zdarzenie. Myślę, że najwyższy czas, żeby media społecznościowe zostały potraktowane tak, jak inne media, żeby podlegały tym wszystkim obowiązkom, jakie inne media obowiązują i żeby po prostu nie były taką prywatną cenzurą. To też pokazuje jak ważne są silne media publiczne, które nie będą przez prywatne korporacje, których nikt nie wybierał i nikt nie kontroluje, cenzurowane — mówił wiceminister Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Urbaniak do Piotra Ćwika: Nie wychodzi panu debiut

To nowe zjawisko, ale myślę, że ma to również bardzo pozytywny aspekt. Media społecznościowe i ci, którzy nimi zarządzają, pokazali, że w Stanach Zjednoczonych wszyscy są równi wobec prawa. (…) Wreszcie ktoś powiedział wyraźnie i jasno: nie wolno kłamać – skomentował poseł PO Jarosław Urbaniak.

Pamiętamy, że nie wszystkie wpisy polityków w Polsce były tak bardzo nawołujące do spokoju, bo pojawiły się też takie wpisy, które nawoływały wręcz, jak to zamieścił jeden z posłów Lewicy, do tego, aby pójść na Pałac Prezydencki w Polsce i pójść za przykładem tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. To wszystko są bardzo niedobre praktyki - mówił Piotr Ćwik.

Nie, to absurd. To była ironia mająca na celu nakłonić prezydenta Dudę do większej aktywności. Musimy odróżniać pewne niuanse – stwierdziła Anna Maria Żukowska.

Nie wychodzi panu ten debiut, panie ministrze. Kiepsko, pojechał pan po bandzie – dodał Urbaniak.