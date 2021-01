– Przy takiej ustawie nie ma z kim zbudować większości. Opozycji jest na rękę, by podgrzewać wewnętrzny konflikt – twierdzi osoba z rządu. Z naszych informacji wynika, że w najbliższych dniach odbędą się rozmowy między Pałacem a stroną rządową, by osiągnąć konsensus co do kształtu nowej ustawy działowej. – Nie ma opcji obejścia takiego, musimy przygotowaći skonsultować ją dokładnie z głową państwa – przyznaje inny członek rządu.