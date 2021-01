Jak poinformowała prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, do prokuratury wpłynęło pisemne zawiadomienie wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia oraz posła Jana Kanthaka o podejrzeniu popełnienia dwóch przestępstw.

Chodzi o niedopełnienie obowiązków wyrażające się w niewłaściwym nadzorze nad funkcjonowaniem CM WUM Sp. z o.o., co doprowadziło do licznych nieprawidłowości w organizacji szczepień przeciwko COVID-19, czym działano na szkodę interesu publicznego - opisała prok. Skrzyniarz.

Poświadczenie nieprawdy

Drugi czyn polegać ma poświadczeniu nieprawdy w dokumentacji sporządzanej przez pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego co do okoliczności mającej znaczenie prawne, a polegającego na rejestracji jako personelu niemedycznego zatrudnionego w szpitalu WUM ustalonych osób, niespełniających kryterium tzw. grupy zero - dodała rzeczniczka prokuratury.

Jak przekazała prok. Skrzyniarz, w sprawie prowadzone są obecnie czynności sprawdzające.