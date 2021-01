Szef resortu zdrowia we wtorek w Radiu Plus mówił m.in. o wskaźnikach dotyczących potwierdzonych nowych zakażeń koronawirusem w Polsce i za granicą. Wskazał, że wskaźniki te dla Polski są niższe niż w innych krajach europejskich. Przywołał Wielką Brytanie z około 60 tys. nowych zakażeń dziennie, Francję z 15 tys. i Niemcy z 12 tys.

U nas jest stabilizacja, na szczęście (...). Mam już informacje dotyczącą dzisiejszego dnia, ta liczba jest zaskakująco niska wynosi ledwie 5600, niecałe 5600 zakażeń, a to już jest liczba nie weekendowa tylko liczba z poniedziałku, czyli z dnia wczorajszego – poinformował Niedzielski.

Pandemia nas zaskakuje wszystkich. Dzisiaj, tak jak mówiłem, mamy wynik, który jest odstający w dół od poprzednich tygodni, co by wskazywało, że te zwiększone zachorowania, z którymi mieliśmy do czynienia po świętach, to była pewna kumulacja badań, a nie start nowych zachorowań, ale to wszystko wymaga pewnego czasu na potwierdzenie – wskazał szef resortu zdrowia

W poniedziałek rano resort zdrowia informował o 4622 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, w niedzielę rano o 9410 nowych przypadkach, w sobotę o 10548 nowych przypadkach, w piątek o 8790 nowych przypadkach, w czwartek o 12054 nowych przypadkach, a w środę o 14151 nowych przypadkach.