Piecha był pytany o harmonogram szczepień.

Reklama

Musimy pamiętać, że do Polski co tydzień przybywa ok. 300-350 tys. szczepionek i gdybyśmy chcieli wszystkich w tych 350 tys. zmieścić w jednym, czy drugim tygodniu, to by się okazało, że musielibyśmy mieć cud porównywalny do rozmnożenia chleba – mówił w RMF FM poseł PiS Bolesław Piecha.

Nie ma możliwości zaszczepienia wszystkich, wybrano taką, a nie inną drogę, ja ją uważam za słuszną – dodał.

Były wiceminister zdrowia był również pytany o przedsiębiorców, którzy zapowiadają otwieranie swoich biznesów mimo obostrzeń.

Piecha do przedsiębiorców: Wytrzymajmy jeszcze trochę

"Dura lex, sed lex" (twarde prawo, ale prawo - przyp. red.). Wytrzymajmy jeszcze trochę, to jest taki mój apel – powiedział w RMF FM poseł PiS.

Redaktor wytknął posłowi niedawną wycieczkę na Kubę.

Poseł PiS znajduje się obecnie na kwarantannie.

Nikt mi nie zabronił wyjechać - tłumaczył Piecha. Ta wycieczka była projektowana jeszcze przed pandemią. I może również w tej konwencji ratuje firmy, które w tej branży turystycznej siedzą - mówił.