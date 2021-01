Jadwiga Emilewicz wraz z mężem i synami pojawiła się w miejscowości Suche pod Poroninem, gdzie treningi prowadzi zakopiańska szkółka narciarska. Jak informuje TVN24, na stoku przyłapano szosujących synów byłej minister rozwoju, którzy jeździli na nartach bez licencji sportowych.

Licencja PZN

Licencje PZN można sprawdzić online. Jak podaje TVN24, nazwiska synów Jadwigi Emilewicz pojawiły się w systemie 7 stycznia, czyli 2 dni po tym, jak na stoku przyłapano chłopców. Dodatkowo okazało się, że nazwisko Emilewicz znalazło się na liście osób uprawnionych do korzystania ze stoku, ale dopisano je ręcznie.

Nie ma możliwości, że tam się jakieś nazwisko pojawi bez złożenia kompletnego wniosku. Są nazwiska dostępne dla każdego do sprawdzenia. Ten system jest otwarty po to, by sędziowie czy obecnie panie w kasie w kolejach liniowych mogli sprawdzić daną osobę - mówił przewodniczący komisji licencyjnej PZN Jakub Michalczuk w rozmowie z TVN24.

Emilewicz: Synowie trenują od lat

Jadwiga Emilewicz w odpowiedzi na pytania o obecność synów na stoku, przysłała SMS.

"Synowie od lat trenują narciarstwo, od lat startują też w Młodzieżowym Pucharze Polski. Środkowy syn dwa lata temu zdobył w swojej kategorii wiekowej - Narciarski Puchar Mazowsza, najstarszy startował w Młodzieżowym Pucharze Polski" - napisała.

Była wicepremier była również pytana o ręczne wpisanie jej nazwiska na listę osób uprawionych do korzystania ze stoku w Suchem.

"Wczoraj podchodziłam w Suchem na drugim, nie działającym stoku. Dziś rano - przed komisją zdrowia - też udało mi się podejść dwa razy. Nie wyjeżdżałam na wyciągu, nie jeździłam na slalomie" - czytamy.