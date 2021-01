Podział w wałbrzyskich strukturach PiS - jak pisze "Gazeta Wyborcza" - zaczął się od dymisji Anny Zalewskiej. Liderem regionu stał się Michał Dworczyk, który wyznaczył byłego wicewojewodę dolnośląskiego, Kamila Zielińskiego, jako swojego przedstawiciela. To nie spodobało się części działaczy, którzy napisali w tej sprawie petycję do prezesa partii, Jarosława Kaczyńskiego. Lokalni politycy PiS - Bartłomiej Grzegorczyk i Janusz Czyż - postanowili więc przekonać jednego z sygnatariuszy tej petycji, Radosława Łozińskiego, by swój podpis wycofał. A on całą rozmowę zarejestrował. Teraz te taśmy wyciekły - opublikowała je lokalna telewizja Dami.

Reklama

Porażająca rozmowa działaczy

Czego ty człowieku, k…, prowokujesz.Ja doceniam, że jesteś odważny chłop i nie spier… jak reszta, ale nie prowokuj, bo, k…, człowieku, zniszczą cię. Nie działaj przeciwko, stań sobie, k…, grzecznie z boku. Podpisałeś petycję, k…, a po co, do czego, 10 osób was podpisze na 100? (…) i później do kogo się będą przypie… - mówił Czyż Łozińskiemu - pisze "Wyborcza". "Radził" mu też, by zerwał z konserwatywną frakcją, która jest w opozycji do Dworczyka. Chciałbym dlatego, byś się, k…, z boku przetrzymał, przestał z nimi, k…, knuć. Bo to do niczego nie doprowadzi. Nie będzie, k…, takiej szansy. My i tak swoje przeprowadzimy. Tu będzie, k…, prawdziwa organizacja, z rozkazami, k…, z działaniami. Tu nie będzie wolnej amerykanki - dodał Czyż.