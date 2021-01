Na stoku narciarskim pod Poroninem można było zobaczyć synów Jadwigi Emilewicz jeżdżących na nartach bez aktywnej licencji sportowej.

To jest niestety klasyczne zachowanie polityków PiS-u, którzy mają poczucie, że ich przepisy, które sami wprowadzają w życie, nie do końca dotyczą. Pamiętamy pana Jarosława Kaczyńskiego, który się sam wybierał na zamknięte cmentarze. Tutaj mamy podobną sytuację. Gdyby synowie pani premier mieli licencję, to to było zrozumiałe – mówił w rozmowie z Moniką Olejnik w TVN24 prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski.

Rozmawiałem z Jackiem Sutrykiem. Przez cały czas konsolidujemy się jako samorządowcy, ze sobą współpracujemy. Rozumiem, że jest nowy układ polityczny w radzie miasta we Wrocławiu, natomiast na pewno nie będzie jakiejś kolejnej inicjatywy politycznej, bo wszyscy współpracujemy – i w Ruchu Wspólna Polska, i w Koalicji Obywatelskiej. Przypominam, że Grzegorz Schetyna jest nadal członkiem PO-KO. Nie widzę zagrożenia tworzenia nowych bytów. Razem ze sobą współpracujemy – mówił w TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski był pytany o plany Donalda Tuska.

To są pytania do Donalda Tuska, jakie są jego plany. Jest szefem EPP. Wszyscy musimy się porozumieć, przede wszystkim ci aktorzy, którzy są obecni na polskiej scenie politycznej. Jeżeli Donald Tusk będzie chciał wracać do polskiej polityki, to myślę, że na pewno opozycja będzie z nim rozmawiać – mówił polityk.

Trzaskowski o sprawie zabójstwie Adamowicza: Absolutny skandal

Jeden z najbardziej zasłużonych samorządowców, osoba wyjątkowo prawa i dobra została zamordowana na oczach całej Polski, a my nie możemy dowiedzieć się niczego o kulisach tej sprawy - mówił w TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski o zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

To jest absolutny skandal - ocenił. Okazuje się, że nie można osądzić sprawcy - dodał.

Prawo i Sprawiedliwość nie chce, by było jasne, dlaczego ten człowiek dokonał tego czynu, jakie były jego motywacje, jak był indoktrynowany. Stawiane są zarzuty tym, którzy nie zabezpieczyli miejsca, natomiast ten, kto dokonał tej zbrodni przez cały czas nie jest osądzony, a przecież wszystkie dowody i świadkowie są. Zmieniane są po raz kolejny składy psychiatrów, którzy mają ocenić stan poczytalności tej osoby - zwrócił uwagę Trzaskowski.

To z powodów politycznych ten mord nie został wyjaśniony do dzisiaj - dodał.