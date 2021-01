W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid w drugim kwartale. Aby to osiągnąć, konieczne są teraz pewne modyfikacje procesów produkcyjnych. W rezultacie w naszym zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Wrócimy do pierwotnego harmonogramu dostaw do Unii Europejskiej począwszy od 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego - poinformowały firmy w komunikacie.

Do sprawy odniósł się w niedzielę Michał Dworczyk na antenie Telewizji Republika. Na razie opieramy się wyłącznie na informacjach przekazanych ustnie i komunikatach medialnych, do końca weekendu usłyszeliśmy, że firma Pfizer prześle zaktualizowane harmonogramy dostaw, gdzie będą określone daty i wielkości dostaw szczepionki firmy Pfizer i dopiero po tym będziemy mogli ostatecznie podjąć decyzje co do naszych działań - podkreślił.

"Czekamy na potwierdzenie tych informacji otrzymanych ustnie"

Na razie wychodzimy z założenia, że te deklaracje się sprawdzą i gdyby tak się stało, na co liczymy, to zaburzenia naszego harmonogramu szczepień nie byłyby duże. Nie miałoby to żadnego wpływu na rozpoczęcie szczepień seniorów powyżej 70. roku życia - dodał.

Dworczyk przypomniał, że start szczepień populacyjnych planowany jest na 25 stycznia. Oczywiście mamy zabezpieczone szczepionki na wszystkie drugie dawki - zaznaczył.

Poinformował, że "jedyną zmianą byłoby przesunięcie o kilka dni szczepień osób z grupy zero, czyli pracowników podmiotów leczniczych". Ale nadrobilibyśmy to w kolejnych tygodniach" - wyjaśnił. W związku z tym czekamy na potwierdzenie tych informacji otrzymanych ustnie i jeżeli one by się pokrywały z tym co Pfizer zapowiadał w komunikatach medialnych, to nie spowodowałoby to większych zawirowań w Narodowym Programie Szczepień - powiedział Dworczyk.