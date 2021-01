Senator Jacek Bury, który w poniedziałek oświadczył, że odchodzi z klubu Koalicji Obywatelskiej i będzie współpracował z ruchem Szymona Hołowni, powiedział we wtorek w TVN24, że zmodyfikowałby program 500 Plus.

Nie chciałbym, żeby 500 Plus zniechęcało do pracy. Moim zdaniem powinno ono zachęcać do pracy - stwierdził Bury. Dopytany, czy odebrałby świadczenie osobom niepracującym, odparł, że nie, ale zmodyfikowałby ten program. Wprowadziłbym 500 Plus jako kwotę wolną od podatku - dodał.

Hołownia odpowiada Buremu

Hołownia do wypowiedzi Burego odniósł się na Twitterze. Zaznaczył, że wypowiedź Burego jest jego osobistą opinią, która w żaden sposób nie jest elementem programu Polski 2050. Dodatkowo w mojej osobistej opinii nie ma w tej chwili potrzeby zmiany formuły programu 500+ - oświadczył Hołownia.