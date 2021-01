Jak wynika z opracowania NIK , pogorszeniu uległy wskaźniki we wszystkich kategoriach spraw. I tak średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, pracy, rodzinnych i ubezpieczeń społecznych (z wyłączeniem wieczystoksięgowych i rejestrowych) wzrósł z 2,2 miesiąca w 2015 r. do 2,9 na koniec I półrocza 2019 r. Z kolei w przypadku spraw karnych wskaźnik ten wzrósł w analogicznym okresie z 2,9 do 3 miesięcy.