28 proc. badanych pozytywnie odnosi się do ewentualnego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, a negatywnie 47 proc. - wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

W badaniu ankietowani odpowiadali na pytanie, czy były premier i były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki. Na tak zadane pytanie pozytywnie odpowiedziało 28 proc. badanych, w tym 15 proc. zdecydowanie pozytywnie i 13 proc. raczej pozytywnie. Przeciwnego zdania było 47 proc. respondentów, w tym 33 proc. zdecydowania negatywnie odniosło się do powrotu Tuska do polskiej polityki, a 14 proc. raczej negatywnie. 25 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". Wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy pozytywnie o ewentualnym powrocie Tuska wypowiedziało się 16 proc., a negatywnie 76 proc. Z kolei 69 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej pozytywnie odnosi się do takiego scenariusza, a 13 proc. negatywnie. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1097 osób w dniach od 15 do 18 stycznia 2021 roku. Tusk wróci do polskiej polityki? KOMENTARZ Schetyny Niedawno w TVN24 Donald Tusk został zapytany, czy wróci do polskiej polityki, gdy skończy mu się kadencja przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (koniec 2022 roku). Jeśli chodzi (...) o jakąś moją polityczną aktywność i polityczną rolę w przyszłości, na pewno od tego nie ucieknę. Zrobię wszystko co w mojej mocy, na pewno jeszcze przed wyborami w Polsce, żeby pomóc w zwycięstwie i przywróceniu normalności i demokracji - oświadczył.